Придумать волшебную сказку
Литература
Придумать волшебную сказку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили была корова и петух играли вместе и как то раз умерла корова а петух все страдал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию...
Биология
Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом