Придумать волшебную сказку

Литература
Придумать волшебную сказку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили была корова и петух играли вместе и как то раз умерла корова а петух все страдал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7x+3=3(2x-1)+1x решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию...
Ответить
Биология
Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста В течение- предумать предложения (служебная часть речи)
Ответить
Русский язык
Выделите грамматическую основу, надпишите над каждым словом части речи
Ответить