Помогите пожалуйста В течение- предумать предложения (служебная часть речи)

Русский язык
Помогите пожалуйста В течение- предумать предложения (служебная часть речи)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вам нужно составить предложения со словами существитьельных
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