Как устроенно государство в плане гос. устройство а точнее в чем отличие политиче??кого режима (авторитаризм) от формы гос. правления (автократия)

Обществознание
Как устроенно государство в плане гос. устройство а точнее в чем отличие политиче??кого режима (авторитаризм) от формы гос. правления (автократия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Авторитари́зм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — политический режим, при котором носитель власти (например, диктатор) провозглашает сам себя имеющим право на власть Автокра́тия (др.-греч. αὐτο-κράτεια — самовластие, самодержавие; от др.-греч.αυτός — сам + κράτος — власть) — одна из форм правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном полновластии одного лица в государстве. Отличие в том что вавторитаризме диктатор сам провозглашает себя, а в автократии вся власть у ног одного лица.
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