Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию - функцию общения? это синтаксис. Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера ...

Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию - функцию общения? это синтаксис. Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайете номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете словами А.А. Реформатского. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините, но я напишу кратко-С помощью речи мы можем общаться и говорить друг с другом, без общения мы не будем развиваться, чтобы дружить с кем-то тоже нужно общаться, в обществе нужно уметь правильно высказывать мысли.
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