Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию - функцию общения? это синтаксис. Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера ...

Гость: Гость:

Извините, но я напишу кратко-С помощью речи мы можем общаться и говорить друг с другом, без общения мы не будем развиваться, чтобы дружить с кем-то тоже нужно общаться, в обществе нужно уметь правильно высказывать мысли.