Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?

Математика

Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?

Автор: Гость