Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?
Математика
Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13085×2=26170 2)26170+13085=39255
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Математика
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра Александровича Реформатского: "Что же в языке позволяет его главную функцию...