Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?

Математика
Помогите решить задачу. С кирпичного завода в 1-й день отправили 13085 штук кирпича, а во 2-й день в 2 раза больше. Сколько всего штук кирпича отправили за 2 дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13085×2=26170 2)26170+13085=39255
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