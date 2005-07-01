Героические образы в музыке и живописи. помогите позь :(

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Героев много ,но каждому запоминаются особые образы. ОБРАЗЫ, которые потом помогают жить, помогаются равняться и выбрать правильный путь в трудные жизненные моменты. Навсегда останется в моей памяти подвиг Алексея Маресьева из произведения Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке"Во время воздушной битвы самолёт советского лётчика-истребителя падает посреди заповедного леса. Потеряв обе ноги, лётчик не сдаётся, и через год уже сражается на современном истребителе. Вспоминаю слова К.Симонова из произведения "Сын артиллериста" "Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Никто нас в жизни не может Вышибить из седла!— Такая уж поговорка У майора была."Сильные духом были люди и за правое дело стояли горой и жертвовали за свободу собой и самым своим дорогим. Героев мы можем встретить и в живописи. Для меня незабываемым образом в живописи является старик в картине Рембранта "Возвращение блудного сына." Хотя многие могут поспорить ,в чем же состоит геройство старика ,который прощает своего непутевого сына ,промотавшего все сочтояние? Но именно всепрощение ,понимание другого человека в жизни ,тоже есть подвиг. Состояние подвига ,его предпосылки можно описать не только словами ,но и звуками ,музыкой. Великое произведение Шостаковича Д.Д 7 симфония (Ленинградская)рассказывает нам о подвиге народа в блокадном Ленинграде. О стойкости духа , который невозможно сломить ,если человек предан своей Родине .Однажды я увидела скульптуру ,которая стоит на Трафальгарской площади.Элисон Лэппер беременная». Ее автор – известный британский скульптор Марк Куин, который выточил ее в белом мраморе высотой 3.5 метра. Фигура простояла на Трафальгарской площади более двух лет (2005-07) и вызвала массу споров. Но почему? Что такого замечательного в этой маленькой женщине? Давайте сначала познакомимся с моделью, которая позировала для своего друга скульптора. Ее зовут Элисон Лэппер, и она родилась 7 апреля 1965 года в городе Бартон-апон-Трент (графство Стаффордшир) Мать оставила ее в больнице, когда Элисон было всего 4 месяца, и ее детство прошло в различных институтах. Элисон не сдалась трудностям, не смотря ни на что всегда шла к своей цели. В каждом фильме о войне тоже присутствуют герои. Самым сильным ,я считаю фильм снятый по мотивам повести "А зори здесь тихие" ,в котором показан подвиг совсем юных девчонок во время ВОв. Кто - то из писателей однажды сказал ,что в жизни всегда есть место подвигу. Есть те ,кто ценой своей жизни может спасти других. Нам же остается помнить о них , гордиться и равняться на их самоотверженность и силу.