Гетьман Петро Сагайдачний помер 20 квітня 1622 року.Скільки минуло часу з дня його смерті до согоднішнього дня
Математика
Гетьман Петро Сагайдачний помер 20 квітня 1622 року.Скільки минуло часу з дня його смерті до согоднішнього дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
490 лет 2112-1622=490) Нуу если что ты ещёу меня глюки))
Гость:
2012-1622=390лет 390лет, 5месяцев и 14дней
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