Гипотенуза прямоугольного треугольного треугольника больше одного из катета на 2м. Найти стороны треугольника,если второй катет 4м.

Геометрия

Гипотенуза прямоугольного треугольного треугольника больше одного из катета на 2м. Найти стороны треугольника,если второй катет 4м.

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