Гипотенуза прямоугольного треугольного треугольника больше одного из катета на 2м. Найти стороны треугольника,если второй катет 4м.
Геометрия
Гипотенуза прямоугольного треугольного треугольника больше одного из катета на 2м. Найти стороны треугольника,если второй катет 4м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньший катет x, сл-но. гипотенуза равна x+2м. По теореме Пифагора (x+2)^2=x^2+4^2 x^2+4x+4=x^2+16 4x=12 x=3.сл-но, гипотенуза равна 5. Все ОтвеТ: 3,4,5.
Гость:
пусть первый катет Х , второй 4, гипотенуза Х+2 тогда по теореме Пифагора Х2+16=(Х+2)2 Х2+16=Х2+4Х+4 Х2+4Х+4-Х2-16=0 4Х-12=0 4Х=12 Х=3
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