Глагол: можете в неопределёной форме

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Глагол: можете в неопределёной форме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол можете в неопределённой форме: мочь
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