Глагол в неопределённой форме может быть любым членом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? О решённом ГОВОРИТЬ только путать. Челкаш, перелезая через тюки, ощутил в себе острое желание ДАТЬ Гавриле...
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Глагол в неопределённой форме может быть любым членом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? О решённом ГОВОРИТЬ только путать. Челкаш, перелезая через тюки, ощутил в себе острое желание ДАТЬ Гавриле пинка. Они влезли на коней, спустились вниз к воде и тяжело поскакали на запад СДАВАТЬСЯ в плен. Аня так же, как мать, могла из старого платья СДЕЛАТЬ новое… Он тайный гипнотизёр, - рассказывал Паустовский, - предложил мне . Дай мне НАПИТЬСЯ воды голубой, придержи до поры и тоску, и усталость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 подлежащее 2 определение 3 обстоятельство 4 сказуемое 5 здесь не выделено какой глагол надо определить: рассказывал сказуемое , Предложил -сказуемое 6 сказуемое
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