Глагол в неопределённой форме может быть любым членом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? О решённом ГОВОРИТЬ только путать. Челкаш, перелезая через тюки, ощутил в себе острое желание ДАТЬ Гавриле...

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Глагол в неопределённой форме может быть любым членом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? О решённом ГОВОРИТЬ только путать. Челкаш, перелезая через тюки, ощутил в себе острое желание ДАТЬ Гавриле пинка. Они влезли на коней, спустились вниз к воде и тяжело поскакали на запад СДАВАТЬСЯ в плен. Аня так же, как мать, могла из старого платья СДЕЛАТЬ новое… Он тайный гипнотизёр, - рассказывал Паустовский, - предложил мне . Дай мне НАПИТЬСЯ воды голубой, придержи до поры и тоску, и усталость.

Автор: Гость