Главная особенность природы России - разнообразие. Приведите примеры разнообразия рельефа, климата и других компонентов природы нашей страны.
География
Главная особенность природы России - разнообразие. Приведите примеры разнообразия рельефа, климата и других компонентов природы нашей страны.
Ответ(ы):
Гость:
Разнообразие рельефа: русская равнина, при каспийская низменность, Уральские горы, средне сибирское плоскогорье. Климат: изменение климата с севера на юг и с запада на восток. Умеренный, умеренно- континентальный, резко- континентальный. Субарктический , умеренный, тропический. Разнообразие почв: от арктических с малым со пожарники гумуса на севере до черноземов. Воды- равнинные и горные реки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
На пошив боярского платья пошло 40 локтей шелка,а парчи- на 30 локтей меньше.сколько локтей шелка и парчи пошло на боярское платье?
Русский язык