Главная особенность природы России - разнообразие. Приведите примеры разнообразия рельефа, климата и других компонентов природы нашей страны.

Гость: Гость:

Разнообразие рельефа: русская равнина, при каспийская низменность, Уральские горы, средне сибирское плоскогорье. Климат: изменение климата с севера на юг и с запада на восток. Умеренный, умеренно- континентальный, резко- континентальный. Субарктический , умеренный, тропический. Разнообразие почв: от арктических с малым со пожарники гумуса на севере до черноземов. Воды- равнинные и горные реки