Решите плииз! 568*у=428272 х+1047=8591
Математика
Решите плииз! 568*у=428272 х+1047=8591
Ответ(ы):
Гость:
568*y=428272 y=428272/568=754 x+1047=8591 x=8591-1047=7544
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