В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac боковая сторона ab равна 14 а косинус A равен корень из 195 : 14. Найдите высоту, проведенную к основанию

Геометрия

В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac боковая сторона ab равна 14 а косинус A равен корень из 195 : 14. Найдите высоту, проведенную к основанию

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