В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac боковая сторона ab равна 14 а косинус A равен корень из 195 : 14. Найдите высоту, проведенную к основанию
Геометрия
В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac боковая сторона ab равна 14 а косинус A равен корень из 195 : 14. Найдите высоту, проведенную к основанию
Ответ(ы):
Гость:
Cos<A=AH/AB,значит √(195)/14=AH/14.Получим,что АН=√(195).Рассмотрим треугол.АВН,он прямоугол.По т.Пифагора найдем высоту ВН,а именно ВН=196-195=1.Все
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