Летом собрали 32 кг малины ,что составило 8/4 от собранной брусники сколько кг брусн??ки собрали?

Математика

Летом собрали 32 кг малины ,что составило 8/4 от собранной брусники сколько кг брусн??ки собрали?

Автор: Гость