Летом собрали 32 кг малины ,что составило 8/4 от собранной брусники сколько кг брусн??ки собрали?
Математика
Летом собрали 32 кг малины ,что составило 8/4 от собранной брусники сколько кг брусн??ки собрали?
Ответ(ы):
Гость:
Брусники собрали 16кг
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