Составить рассказ про незнайку

Гость: Гость:

Незнайка - житель крохотного Цветочного города.Незнайка совсем небольшого роста - все несколько сантиметров. Он был меньше даже огурца. Незнайка добрый, хотя очень глупый и весёлый. Он позитивно относится ко всем ситуациям. Например, когда он попал на Луну, то не стал горевать и рыдать от страха. Незнайка - озорник, поскольку многие его и чужие проблемы появились благодаря ему.Незнайка постоянно ходил в большой шляпе и растрёпанными волосами. Его рубашка чаще бывала красного или жёлтого цвета, а штаны с ботинками - тому не исключение.У Незнайки очень много друзей, которых он иногда дразнит: Доктор Пилюлькин, Винтик и Шпунтик, Торопышка и конечно Знайка...