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Ребят просто решил показать схему
Математика
Ребят просто решил показать схему
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Гость:
Неправильно 6810 321 _________ 7131
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