Найти высоту конуса,если площадь его осевого сечения равна 12см ,а площадь основан??я равна 10см

Геометрия
Найти высоту конуса,если площадь его осевого сечения равна 12см ,а площадь основан??я равна 10см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
So=10= пR^2;R=v(10/п)( v-корень квадратный) ; Sc =12=1/2*2R *h;h=12/R=12/v(10/п)=12vп/v10
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