Как называется истребление евреев и других народов германскими нацистами?
История
Как называется истребление евреев и других народов германскими нацистами?
Ответ(ы):
Гость:
Это, наверно, холокост
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