Лабораторная работа по биологии 8 класс реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку подскажите, напишите плиииз!
Биология
Лабораторная работа по биологии 8 класс реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку подскажите, напишите плиииз!
Ответ(ы):
Гость:
По мере роста и развития сердечно-сосудистой системы изменяются и ее реакции у детей и подростков на физическую нагрузку. Возрастные особенности этих реакций отчетливо проявляются как при постановке специальных функциональных проб, направленных на выявление состояния сердечно-сосудистой системы.
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