Лабораторная работа по биологии 8 класс реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку подскажите, напишите плиииз!

Биология
Лабораторная работа по биологии 8 класс реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку подскажите, напишите плиииз!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По мере роста и развития сердечно-сосудистой системы изменяются и ее реакции у детей и подростков на физическую нагрузку. Возрастные особенности этих реакций отчетливо проявляются как при постановке специальных функциональных проб, направленных на выявление состояния сердечно-сосудистой системы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Страной управляет законы создаёт границы защищает-кто это
Ответить
Русский язык
Звукобуквенный разбор слова мороз
Ответить
Химия
Определите, с помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения: CaCO3→CO2→CaCO3→Ca(HCO3)2 ↓ CaCI2
Ответить
Русский язык
Упр 48 Помогите Пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите, с 3 пожалуйста
Ответить