В мастерскую купили несколько ножовок по 16 рублей и столько же отвёрток по 4 рубля и заплатили 80 рублей . сколько денег заплатили за отвёртки
Математика
В мастерскую купили несколько ножовок по 16 рублей и столько же отвёрток по 4 рубля и заплатили 80 рублей . сколько денег заплатили за отвёртки
Ответ(ы):
Гость:
16+4=20 - стоимость 1 отвертки и 1 ножовки 80/20=4 - купили 4 отвертки и 4 ножовки
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