В мастерскую купили несколько ножовок по 16 рублей и столько же отвёрток по 4 рубля и заплатили 80 рублей . сколько денег заплатили за отвёртки

Математика

В мастерскую купили несколько ножовок по 16 рублей и столько же отвёрток по 4 рубля и заплатили 80 рублей . сколько денег заплатили за отвёртки

Автор: Гость