Функции земского собрания
История
Функции земского собрания
Ответ(ы):
Гость:
Это совещательный орган при царе, где решались важные государственные вопросы, например, выбор нового царя и тд.
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