Подчеркните все существительные : 1) Народа труд я воспеваю. 2)Слово-ключ,открыва??щий сердца. 3)В горах опять тяжело прогремело. 4)Человек тверже стали, но нежнее цветка. 5)Жарко печь натоплю,обогрею озябшие стены. 6)Вст...

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Подчеркните все существительные : 1) Народа труд я воспеваю. 2)Слово-ключ,открыва??щий сердца. 3)В горах опять тяжело прогремело. 4)Человек тверже стали, но нежнее цветка. 5)Жарко печь натоплю,обогрею озябшие стены. 6)Встало росистое утро.

Автор: Гость