Задание В4 надо срочно решить ппрни девчонки

Обществознание
Задание В4 надо срочно решить ппрни девчонки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
как вам ответить ,если там нет вариантов
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