Главные герои рассказа жеребёнок

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Жеребёнок входит в цикл Донские рассказы М.А.Шолохова, написанный во второй половине двадцатых годов. Сам автор родился, вырос и провёл большую часть своей жизни на Дону, был свидетелем и непосредственным участником тех собутий гражданской войны, который он описал в своих произведениях. Когда читаешь рассказ, становится страшно и жутко от количества описанных в нём ужасов. Ужас это первое впечатление жеребёнка на земле, перед его глазами предстают бой, выстрелы, убийства. Ужас это и то чувство, которой испытал каждый из воюющих. Сюжет рассказа характерен для того времени, которое было очень жестоким. Но, в отличие от большинства других произведений Шолохова, здесь отсутствует типичное противостояние красных и белых, точнее сказать, оно не совсем ярко выражено. Во время гражданской войны в полку, где служит герой рассказа Трофим происходит странное событие: Боевая кобыла приносит жеребёнка. Его необходимо убить, но этого никто не может сделать. В итоге Трофим своей жизнью заплатил за спасение животного. Этот жеребёнок проявляет истинную сущность всех воюющих. Для них он напоминание о мирной жизни, живое олицетворение того, за что они борются и до чего им ещё так далеко. Этот рассказ вполне вписывается в идею цикла. Война делает людей грубыми, жестокими и бесчувственными, и в то же время мы видим, что не всё человеческое утрачивается. Вот, например, как говорит эскадронный Трофиму: Гляну на него (жеребёнка), и рука дрожит+ рубить не могу+ вид у него домашний+ сердце из камня обращается в мочалку+ Итак мы видим, что война ещё не закончилась, а люди уже стремятся к мирной жизни. Это является показателем того, что в каждом человеке присутствует чувство любви и доброты к окружающим.