Главным героям этого произведения является деревянная кукла.Кто написал эту книгу,как она называется и кто её главный герой?Какие произведения этого писателя вы читали?
Литература
Главным героям этого произведения является деревянная кукла.Кто написал эту книгу,как она называется и кто её главный герой?Какие произведения этого писателя вы читали?
Ответ(ы):
Гость:
А.Н.Толстой Буратино
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