Главным героям этого произведения является деревянная кукла.Кто написал эту книгу,как она называется и кто её главный герой?Какие произведения этого писателя вы читали?

Литература

Главным героям этого произведения является деревянная кукла.Кто написал эту книгу,как она называется и кто её главный герой?Какие произведения этого писателя вы читали?

Автор: Гость