Десять трудных глаголов первого спряжения?

Русский язык
Десять трудных глаголов первого спряжения?
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