"жырау созi тарих шежіресі" атты шығарма керек еди комектесиниздерши отинемин
Қазақ тiлi
"жырау созi тарих шежіресі" атты шығарма керек еди комектесиниздерши отинемин
Ответ(ы):
Гость:
Тарихымыздың бір қайнар көзі — аңыз, шежіре, жыр-дастандар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Определить падеж у всех имён существительных в предложении с раннего утра до позднего вечера плизз помогите
Математика
Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5
Русский язык