Определить падеж у всех имён существительных в предложении с раннего утра до позднего вечера плизз помогите

Русский язык
Определить падеж у всех имён существительных в предложении с раннего утра до позднего вечера плизз помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оба существительных в родительном падеже(с утра до вечера)
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