Определить падеж у всех имён существительных в предложении с раннего утра до позднего вечера плизз помогите
Русский язык
Определить падеж у всех имён существительных в предложении с раннего утра до позднего вечера плизз помогите
Ответ(ы):
Гость:
Оба существительных в родительном падеже(с утра до вечера)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5
Русский язык
Геометрия
Помогите прошу) 1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прям??е AB и CD быть: а)параллельными б)пересекающимися? ...