Что такое опорное сдово

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Их еще называют КЛЮЧЕВЫЕ. Главные, на которых строится текст. Например, тема любви в стихотворении В. Тушновой. Я ЛЮБЛЮ тебя, это значит - я желаю тебе добра. Это значит, моя отрада, слов не надо, и встреч не надо, и не надо моей ПЕЧАЛИ, и не надо моей ТРЕВОГИ, и не надо, чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали.. . (выделены ключевые слова).