Что такое опорное сдово
Русский язык
Что такое опорное сдово
Ответ(ы):
Гость:
Их еще называют КЛЮЧЕВЫЕ. Главные, на которых строится текст. Например, тема любви в стихотворении В. Тушновой. Я ЛЮБЛЮ тебя, это значит - я желаю тебе добра. Это значит, моя отрада, слов не надо, и встреч не надо, и не надо моей ПЕЧАЛИ, и не надо моей ТРЕВОГИ, и не надо, чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали.. . (выделены ключевые слова).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите прошу) 1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прям??е AB и CD быть: а)параллельными б)пересекающимися? ...
Химия
Напишите уравнения реакции металлического натрия с: 1)этанолом 2)пропанолом-1 3)??ропанолом-2 4)бутанолом-2
Математика