Составить кроссворд древняя греция с ответами по 5 вопросов
История
Составить кроссворд древняя греция с ответами по 5 вопросов
Ответ(ы):
Гость:
1. Как греки называют свою страну? 2.Самый влиятельный город после греко-персидской войны? 3.У статуи какой богини отбиты руки? 4.Самый известный философ истории древней греции? 5.Автор Илиады и Одиссеи? ответы:1.эллада 2.афины 3.венера 4.аристотель 5.гомер
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