Составить кроссворд древняя греция с ответами по 5 вопросов

Гость: Гость:

1. Как греки называют свою страну? 2.Самый влиятельный город после греко-персидской войны? 3.У статуи какой богини отбиты руки? 4.Самый известный философ истории древней греции? 5.Автор Илиады и Одиссеи? ответы:1.эллада 2.афины 3.венера 4.аристотель 5.гомер