Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5
Математика
Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5
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