Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5

Математика

Начертите отрезок(у меня 12). затем начертите отрезок длина которого равна:5/5 длины данного отрезка(12см) и 7/5

Автор: Гость