Номер 389 Кто быстрее? запишите слова распологая их в алфавитном порядке.
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Номер 389 Кто быстрее? запишите слова распологая их в алфавитном порядке.
Ответ(ы):
Гость:
Авиация, автомобиль, батарея, библиотека, вокзал, горизонт, дивизия, директор, земляника, инженер, календарь, одиннадцать, пассажир, пехота, председатель, путешествие, ученик, хозяйство, шоссе
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