Гном забыл код замка от двери. Он помнит, что код состоит их четырёх цифр 1,2,3,4 и поп??обывал четыре варианта 3421, 4123, 3214, 2134, но они не подошли. Какой код, если известно, что каждую цифру гном поставил на нужное место...

Математика

Гном забыл код замка от двери. Он помнит, что код состоит их четырёх цифр 1,2,3,4 и поп??обывал четыре варианта 3421, 4123, 3214, 2134, но они не подошли. Какой код, если известно, что каждую цифру гном поставил на нужное место два раза.

Автор: Гость