Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"

Алгебра
Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15 - 9) * (х + 20) = (17 - 9) * х  х = 60  (17 - 9) * 60 = (15 - 9) * (60 + 20) = 480. 
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