Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"
Алгебра
Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15 - 9) * (х + 20) = (17 - 9) * х х = 60 (17 - 9) * 60 = (15 - 9) * (60 + 20) = 480.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Преведите грамотно But I may show it to Jonathan some day if there is in it anything worth sharing, but it is really an exercise book.
Математика
Русский язык