Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"

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Полное решение задачи"из города Новый В город Молодежный одновременно выежают ав??омобиль и автобус скорьсть автомобиля на 20 км\ч больше чем у автобуса найдите расстояние между городами и скорость автобуса"

Автор: Гость