Как вы понимаете эту фразу: "Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым" (даю 20 баллов ??чень срочно)
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Как вы понимаете эту фразу: "Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым" (даю 20 баллов ??чень срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будешь сидеть сложа руки у тебя не чего не когда не получится надо идти к своей цели
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