На какие числа можно разложить число 162 чтоб делились на 3 ? спасибо!
Математика
На какие числа можно разложить число 162 чтоб делились на 3 ? спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150+12=162 75+75+6+6=162 120+42=162 60+60+21+21=162 90+72=162 30+30+36+36=162 81+81=162
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