Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались следующие вещества( указаны все продукты реакции без коэффициентов); 1) CaCO3+H2O 2) CaCO3+KCl

Химия
Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались следующие вещества( указаны все продукты реакции без коэффициентов); 1) CaCO3+H2O 2) CaCO3+KCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са(OH)2+CO2 = CaCO3 + 2H2O CaCl2 + K2CO3 = 2KCl + CaCO3
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