Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались следующие вещества( указаны все продукты реакции без коэффициентов); 1) CaCO3+H2O 2) CaCO3+KCl

Химия

Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались следующие вещества( указаны все продукты реакции без коэффициентов); 1) CaCO3+H2O 2) CaCO3+KCl

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