Написать рассказ о весне 2 класс
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Написать рассказ о весне 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна это чудное время. Всё расцветает. поют птички.словно а сказке!!начинает теплеть. солнышко светит ясно ясно. я люблю время года весну!!!
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