Первоцветы занесённые в красную книгу

География
Первоцветы занесённые в красную книгу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Латинское название: Primula.Семейство: Первоцветные.Другие названия: Баранья трава, Желтуха. В род растений Primula входит несколько видов, одним из которых является Примула, радующая глаз многих садоводов ранней весной. Сюда же относится и Первоцвет лекарственный, некоторые виды которого тоже выращиваются в садах, но не за лекарственные, а за декоративные свойства.

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