Какое настроение у слушателей актер содает чтением описания улицы в начале стихо??ворения « Хорошее отношение к лошадям»
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Какое настроение у слушателей актер содает чтением описания улицы в начале стихо??ворения « Хорошее отношение к лошадям»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое мнение , точто он сперва создает описание улицы ,знаете когбудто бы автор описывает месо где живут лошади , я думаю так
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