Какой характер у мальчика в произведение "Конь с розовой гривой"?
Литература
Какой характер у мальчика в произведение "Конь с розовой гривой"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый, послушный , любящий ,
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