Какой характер у мальчика в произведение "Конь с розовой гривой"?

Литература
Какой характер у мальчика в произведение "Конь с розовой гривой"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый, послушный , любящий ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1/(cos^4)x-(tg^4)x=17
Ответить
Математика
Нужна помощь срочно с грядки собрали 72 морковки часть морковок израсходовали а другую часть связали в 5 пучков по 9 морковок в каждым. Сколько мор...
Ответить
Обществознание
Напиши письмо сверстнику,живущему далеко от твоего дома.Расскажи ему о своей малой родине.Если захочешь,подбери фотографии твоих любимых родных мест.
Ответить
Литература
Надо придумать конец сказке белый пороход
Ответить
Математика
У Юли было 50 рублей. Мама дала ей еще 90 рублей. Сколько блокнотов по 70 рублей Юля мо??ет купить?
Ответить