1/(cos^4)x-(tg^4)x=17

Алгебра
1/(cos^4)x-(tg^4)x=17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X₁ = arctg( - 2√2) + πk, k ∈ ZРешение 1/(cos^4)x-(tg^4)x=17 (tg ²x + 1)² - tg⁴x - 17 = 0 tg⁴x + 2tg²x + 1 - tg⁴x - 17 = 0 2tg ²x = 16 tg²x = 8 1)  tgx = 2√2 x₁ =  arctg( 2√2) + πk, k ∈ Z 2)   tgx = - 2√2 x₂  = arctg( - 2√2) + πk, k ∈ Z x₂  = - arctg( 2√2) + πk, k ∈ Z
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