Надо придумать конец сказке белый пороход

Литература
Надо придумать конец сказке белый пороход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пароход уехал,как и все когда то уйдут.И с тех пор видел я его только в воспоминаниях.
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