СРОЧНО! Составьте рассказ об одном дне жизни а)князя б)ремесленника в)крестьянина

Гость: Гость:

В) крестьянин встал он не свет ни заря. дома очень тесно, сыро и холодно. с ним встала и жена любимая, с которой всю жизнь прожили в тесноте да не в обиде. детишки еще спят, не хочет он их будить. "пусть поспят, подумал он, и так они всю жизнь будут работать". А что делать? жизнь у них такая и они смирились с этим, радуются каждому дню. "хорошо сегодня, тепло на улице, можно на славу пропахать большую часть поля", сказал он жене и взглянул в ее большие, недосыпанные глаза. вышли они к полю родному, всю жизнь на нем работали, и свою дольку получали с нее. уже полдень, пить хочется, с голодом он давно справился, уже привык подолгу не есть. но без воды долго не мог продержаться и барыня как на зло пришла поглядеть на работу, перерыв сделать нельзя-накажет. за семью боится. дети помогают чем могут, добрая у них семья, великодушная. наступила ночь, поев свои куски еды легли спать, чтобы и завтра встать и прожить следующий день так же.