Из слов рассказ:появилась, загромыхал, пронёсся, закачались, упали, сверкнула, уда??ил, хлынул, спрятались.

Гость: Гость:

Неожиданно загромыхал гром, пронесся ветер.Закачались деревья.Сквозь соломенную крышу упали первые капли дождя на душистое сено.Сверклула молния.Хлынул сильный дождь. Мальчики бросились в сени.Но вот тучка ушла и появилось солнце.Ребята вышли в сад.С веток деревьев и кустов падали капли дождя.