Из слов рассказ:появилась, загромыхал, пронёсся, закачались, упали, сверкнула, уда??ил, хлынул, спрятались.

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Из слов рассказ:появилась, загромыхал, пронёсся, закачались, упали, сверкнула, уда??ил, хлынул, спрятались.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неожиданно загромыхал гром, пронесся ветер.Закачались деревья.Сквозь соломенную крышу упали первые капли дождя на душистое сено.Сверклула молния.Хлынул сильный дождь. Мальчики бросились в сени.Но вот тучка ушла и появилось солнце.Ребята вышли в сад.С веток деревьев и кустов падали капли дождя.
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