Найдите точку максимума функции y = (7-x)e^x+7

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Решение y = (7-x)e^x+7 Находим первую производную функции: y' = (-x+7)*e^x - e^x или y' = (- x+6)*e^x Приравниваем ее к нулю: (-x+6)e^x = 0 e^x ≠ 0 6 - x = 0 x = 6 Вычисляем значения функции f(6) = 7 + e⁶ Используем достаточное условие экстремума функции одной переменной. Найдем вторую производную: y'' = (-x+7)*e^x - 2*e^x или y'' = (-x+5)*e^x Вычисляем: y''(6) = - e⁶ < 0 - значит точка x = 6 точка максимума функции.