Объясните значение слов лира, крылатое диво

Литература
Объясните значение слов лира, крылатое диво
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лира - один из древнейших типов музыкальных щипковых инструментов, струны которого натягиваются параллельно резонансному корпусу. Крылатое диво - когда ты чему - то удивляешься.
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