Помогите составить свой рассказ про сорок какие они каккой они сделали поступок

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Одна из хорошо известных птиц. Длина тела 45-46 см, масса 165-200 г. Оперение ее нарядное: голова, шея, спина, крылья, передняя часть груди черные. Хвост ступенчатый, длинный и тоже черный. Низ и бока белые. Клюв и ноги темные. Сорока широко распространена в Европе, Азии (кроме северной, центральной части и Индии), на северо-западе Африки, в западных областях Северной Америки. Сорока нередко встречается на опушке леса, в лесопарке, на окраине города, поселка. Перед размножением эти птицы ведут себя шумно, гоняются друг за другом, распуская хвосты веером, устраивают "пляски". В начале весны они начинают строить новые гнезда или ремонтировать прежние. Гнездо у сороки шарообразное с боковым выходом, состоит из веток, сухой травы и глины и помещается невысоко на дереве или кустарнике. В кладке обычно 5-8 яиц голубовато-зеленоватого цвета с бурыми пятнами, насиживает их только самка. Вылупившихся из яиц птенцов кормят оба родителя. Основной пищей птенцам служат разнообразные насекомые, их птицы добывают на окраинах лугов и полей, в лесопарках. Взрослые сороки всеядны: кормятся не только насекомыми, мышами, птичьими яйцами и даже птенцами, но и расклевывают яблоки и груши в садах, кабачки и огурцы на огородах, арбузы и дыни на бахчах. Осенью и зимой сороки держатся около жилья и питаются пищевыми отбросами и падалью. В народе о сороке сложили немало поговорок, отражающих те или иные ее черты и качества. Из них наиболее известны такие, как: "сорока белобока", "сорока-воровка". Последняя поговорка связана с тем, что птица неравнодушна к незнакомым, особенно блестящим предметам и нередко затаскивает их в свое гнездо или другое укромное место. Практическая роль сороки неоднозначна. В период гнездования она приносит пользу истреблением насекомых-вредителей и мышевидных грызунов. Однако она же разоряет гнезда певчих птиц, нападает на цыплят и утят.