Ответить на вопрос что нужно изменить в жизни, чтобы рассказ Кусака имел счастлив??й конец
Литература
Ответить на вопрос что нужно изменить в жизни, чтобы рассказ Кусака имел счастлив??й конец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно любить собак, ведь они наши друзья и поэтому не нужно бить и издеваться над ними от этого вы делаете только хуже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного листа бумаги равна 50 см,а ширина 12 см.Сколько квадратов площ??дью 100 см2 можно вырезать из этого листа бумаги? (нужно решение)