Ответить на вопрос что нужно изменить в жизни, чтобы рассказ Кусака имел счастлив??й конец

Литература
Ответить на вопрос что нужно изменить в жизни, чтобы рассказ Кусака имел счастлив??й конец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно любить собак, ведь они наши друзья и поэтому не нужно бить и издеваться над ними от этого вы делаете только хуже
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