Почему слово "люди" - одушевлённое, а слово "толпа" - неодушевлённое

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Навеяно вчерашним обсуждением правильности склонения слова робот здесь. Так все-таки, одушевленный робот или нет? И как правильно говорить, вижу робот или робота?В русском языке есть много ситуаций, относящихся к языковым трудностям. В частности, в данном случае это наличие слов, одушевленность которых зависит от контекста. Самый простой пример: слушать тенор (голос) и слушать тенора (певца).В целом, одушевленные слова означают людей, животных и насекомых в то время, как растения - нет. Примеры: вижу жука, но дуб. Микроорганизмы могут быть как одушевленными, так и нет: изучают как бактерий, так ибактерии.Есть и куча исключений. Например, кукла, все шахматные фигуры и снеговик (а также и множество других) - слова одушевленные! В то же время вирус - всегда неодушевленный, без каких-либо исключений.С роботами, все еще хуже. Считается, что в художественной литературе и газетной публицистике слово робот - всегда одушевленное, в то время, как в технике (имеется в виду производственный автомат с программным управлением) - нет. Поэтому если в газете написано "использовали робота", даже если речь идет о сварочном автомате - это правильно, а если в технической документации - то нет.Логику искать бессмысленно. Просто таковы языковые нормы.А теперь вопрос на засыпку. В русском языке слова утопленник, мертвец и покойник - одушевленные, а труп - нет. Почему? Я однозначного ответа не знаю.